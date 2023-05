20 jaar geleden deed Natalia bijna geen auditie voor “Idool”: “Ik wilde naar huis” 

In november volgen ook nog twee concerten in de Lotto Arena om te vieren dat de zangeres uit de Kempen al 20 jaar op een podium staat. Haar zangcarrière begon in 2003 met haar deelname aan het VTM-programma “Idool”. Natalia vertelt in “Goeiemorgen morgen!” over die auditie en ook over hoe het eigenlijk helemaal anders had kunnen lopen.