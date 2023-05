Mechelen plant 300 "meetpaddenstoelen" die onderzoeken of de bodem klaar is voor klimaatverandering

De stad Mechelen heeft 300 meetpaddenstoelen geplant, verspreid over privétuinen, natuurdomeinen en het openbaar domein. Zo wil Mechelen in beeld brengen in welke mate de grond bestand is tegen de klimaatverandering. "De data zijn van groot belang om te weten of Mechelen klimaatrobuust is op het vlak van water", zegt schepen Patrick Princen (Groen).