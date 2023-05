Deel van Aarschotsebaan volledig afgesloten in Berlaar-Heikant tot einde van het jaar door werken: "Niet evident voor handelaars"

"Dat het tot het einde van het jaar zou duren, is bij hen in het verkeerde keelgat geschoten. Ik woon zelf op Heikant, dus het ligt me nauw aan het hart. Ik ga er sterk op toezien dat vanaf er een gedeelte opnieuw kan opengesteld worden, dat dat ook gebeurt", zegt Hendrickx.

De gemeente zal er ook mee voor zorgen dat de signalisatie richting de handelaars duidelijk genoeg is. "Het belangrijkste is natuurlijk dat fietsers er binnenkort veilig kunnen fietsen. Nu is het even moeilijk, maar achteraf gaan we er wel de vruchten van plukken en klinken we er een glaasje op samen met de handelaars."