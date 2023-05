Lid van actiegroep die banden SUV's in Brussel laat leeglopen, getuigt en wakkert debat aan: "Te groot en te vervuilend"

Aan de telefoon vertelt ze hoe het zestigtal Belgische activisten te werk gaan: “We spreken met de groep af en verdelen de wijken, doorgaans SUV-rijke buurten in Elsene of Ukkel. Per twee of drie trekken we dan de wijk in. Dan gaat het snel: terwijl één persoon op wacht staat, schroeft de ander het dopje van het ventiel, plaatst er een linze of peperbol tussen en schroeft het dopje weer aan. In twintig seconden is de band leeg, maar tegen dan zijn we alweer weg. We zijn beducht voor agressieve reacties.”