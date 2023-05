Slagboom aan schoolstraat Erps-Kwerps blokkeert doorgang hulpdiensten: "Ze hadden de slagboom mogen stukrijden"

Normaal gezien hadden de ziekenwagens op 1 mei dus door moeten kunnen, maar de slagboom bleef dicht. "Wat er gebeurd is, is voor ons een raadsel", zegt Thienpont. "De feestdag van 1 mei was duidelijk doorgegeven als een dag waarop de straat niet afgesloten wordt. We zijn nu samen met de firma aan het onderzoeken wat er is misgegaan. Misschien had de ziekenwagen net een nieuwe nummerplaat en was die nog niet doorgegeven."