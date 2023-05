Bommenwerper uit Tweede Wereldoorlog vliegt donderdag over Velzeke en Lierde

De Avro Lancaster was het zwaarste toestel dat de Royal Air Force (RAF) inzette tijdens de oorlog tegen Duitsland. Tijdens de oorlog werden 7.377 toestellen gebouwd. Bijna de helft ging al tijdens de oorlog verloren. Vier van die toestellen stortten neer in het zuiden van Oost-Vlaanderen. Een aantal van die wrakstukken, opgegraven in Lierde, zijn te zien in de tentoonstelling ‘Over vliegen, vallen en … opgraven’ in het Archeocentrum Velzeke. Daarom dat de Lancaster ook over Lierde passeert.

Het gebeurt niet zo vaak dat de Lancaster vanuit zijn thuisbasis in Groot-Brittannië de Noordzee oversteekt en over het vasteland te zien is. Op zaterdag 6 mei vliegt dezelfde Lancaster PA474 trouwens over Londen om de kroning van King Charles III op te luisteren.