Brand in appartement in Wommelgem: Autolei even afgesloten, een bewoner lichtgewond

Rond 9 uur vanmorgen is er brand uitgebroken in een appartement op de gelijkvloerse verdieping van een gebouw aan de Autolei. Er waren 3 bewoners aanwezig. Een van hen, een vrouw, liep lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De 2 andere bewoners bleven ongedeerd. Het appartement is onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

In het gebouw zijn nog 5 andere appartementen. Uit voorzorg werden die ook even ontruimd. De bewoners ervan mochten na het blussen weer naar binnen. Hun appartementen bleven gevrijwaard.

Om de brandweer voldoende ruimte te geven, werd de Autolei zo'n 20 minuten afgesloten. Dat is de drukke weg naar het rondpunt in Wommelgem. Er was dus even hinder voor het verkeer, maar dat kon wel plaatselijk omrijden.