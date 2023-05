Canadese folk-rockzanger Gordon Lightfoot ("If you could read my mind") overleden

Een van zijn grootste klassiekers, waarmee hij ook bij ons bekend werd, is "If you could read my mind". Lightfoot schreef het in 1970, nadat zijn eerste huwelijk op de klippen gelopen was. Hij verbleef toen in een zomerhuisje in Toronto. Het liedje raakte een gevoelige snaar en werd intussen al talloze keren gecovered door andere artiesten. Onder anderen Barbra Streisand, James Last, Olivia Newton-John, Johnny Cash en Neil Young maakten er een versie van. "If you could read my mind" raakte ook bekend in het Frans, in de versie van Joe Dassin ("Si tu peux lire en moi"). Een Nederlandse versie ("Als je in mijn hart kon kijken") werd ingezongen door Gerard Cox.