Film- en tv-scenaristen staken in Hollywood: welke gevolgen kan dit hebben voor films, series en tv-programma's?

Hoe lang de staking deze keer zal duren, is nog niet duidelijk, maar de impact zal ook nu voelbaar zijn. Grote film- en televisieproducties dreigen stil te vallen als er geen nieuwe scenario’s worden geschreven. Vooral dagelijkse soaps en latenightshows zoals "Jimmy Kimmel Live!" en "The tonight show starring Jimmy Fallon" delen nu al in de klappen.

"De belangen van schrijvers (WGA) en producenten (AMPTP) liggen zeer ver uit elkaar", besluit Trio. "De vakbonden stelden een eisenpakket op ter waarde van 429 miljoen extra dollar voor lonen, betere gezondheidszorg, hogere pensioenen en meer scenaristen op projecten. De producenten willen hen slechts voor 86 miljoen tegemoet komen."

"Er is bovendien een erg groot draagvlak voor deze staking. Maar liefst 98 procent van de leden van de Writers Guild (WGA) was voorstander. Het is maar de vraag of er snel een consensus gevonden wordt."