Delhaize belooft dat huidige supermarkten in eigen beheer open blijven tot eind 2028

De belofte om geen van de winkels in eigen beheer tot eind 2028 te sluiten, met daarin vier garanties, is niets waard, zegt ACLVB-vakbondsman Wilson Wellens kort na de aankondiging van de directie. "Als je het vernis van die zogenaamde garanties, en de rest van de directiecommunicatie, haalt, dan zie je dat dit geen eiken kast maar gewoon plastic is", aldus Wellens.

De vakbondsman heeft vragen bij de communicatiestrategie van de directie. "Bij elk overlegmoment verspreiden ze eenzijdige communicatie naar de buitenwereld, in plaats van voorstellen en argumentatie aan de onderhandelingstafel", zegt Wellens. "We herinneren ons het filmpje van de CEO, deze morgen de aankondiging over het verbod op blokkeren van winkels en distributiecentra en nu de vier 'garanties'. Allen gooien ze nog meer olie op het vuur."

De directie kondigde vandaag aan dat er op 22 mei een nieuwe ondernemingsraad gepland staat. Dat is ook de dag waarop het gemeenschappelijk vakbondsfront in Brussel een nationale manifestatie houdt naar aanleiding van de situatie bij Delhaize. "Opnieuw geen toeval, zoals dit dossier aan elkaar hangt van dingen die geen toeval zijn", aldus Wellens. "Wij gaan betogen en zullen er dus niet zijn."