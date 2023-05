Palokewijk in Dilbeek wordt groene ontmoetingsplek

Opmerkelijk is dat de toelichting aan de buurtbewoners werd gegeven door een wandeling van 1,5 km te maken door de wijk. Het infomoment was het laatste deel van een proces waarin de gemeente, de bewoners en de experten in gesprek gingen voor de herinrichting van de wijk. Al die ideeën mondden uit in het leefbuurtenplan, waarin de visie voor de Palokewijk staat.