Internationaal geprezen hervormer vervelt tot alleenheerser: in 20 jaar trok Recep Tayyip Erdogan alle macht naar zich toe

In de loop der jaren begon Erdogan zich ook steeds zelfverzekerder op te stellen op het internationale toneel. Hij schopte daarbij niet zelden tegen de schenen van buurlanden, grootmachten in de ruimere regio of de Europese Unie, om later de brokken weer te lijmen.

Zo mengde hij zich in het conflict in Syrië door er Koerdische rebellen onder vuur te nemen. In 2016 deed hij de Europese Unie een omstreden migratiedeal slikken. In ruil voor Europees geld hield hij (toen vooral Syrische) vluchtelingen tegen die vanuit Turkije Europa probeerden te bereiken.

In de oorlog in Oekraïne stelt hij zich al een hele tijd netjes op tussen Rusland en het Westen. Hij houdt de lijnen met Poetin open (Turkije heeft Russische energie hard nodig), maar probeert tegelijk in de pas te lopen als NAVO-lid. Zo heeft ook Turkije militair materieel geleverd aan Oekraïne. Door die tweeslachtige positie slaagde Turkije er onder meer in om een graanakkoord te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne.

Dat Erdogan niet vies is van wat opportunisme, hebben ook Finland en vooral Zweden geweten. Beide landen wilden door de oorlog in Oekraïne lid van de NAVO worden. Finland is dat intussen al. Wat Zweden betreft, blijft Erdogan dwars liggen, omdat dat land te laks optreedt tegen Turkse opposanten op zijn grondgebied die Erdogan als terroristen beschouwt (Koerdische PKK-leden en leden van de Gülen-beweging). Zal hij binnenkort toch instemmen, nu hij zeker is van zijn herverkiezing?