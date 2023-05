Minister Somers wil erkenning van drie Diyanet-moskeeën intrekken omdat ze te veel onder invloed van Turkije staan

In 2021 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed waardoor erkende geloofsgemeenschappen aan strengere regels onderworpen worden. Uit een screening van twaalf moskeeën van het Turkse Diyanet-netwerk blijkt nu dat er te veel buitenlandse beïnvloeding is. Dat is verboden volgens de nieuwe regels.

Minister Somers start een procedure op om bij drie van die moskeeën de erkenning in te trekken. Het gaat om Selimiye in Lommel, Kevser in Aalst en Selimiye in Heusden-Zolder.

Als ze hun erkenning verliezen, betekent dat niet dat ze de deuren moeten sluiten, ze verliezen wel hun subsidie. De moskee in Lommel had in 2021 bijvoorbeeld recht op 40.000 euro. De Vlaamse overheid komt bij erkende geloofsgemeenschappen onder andere tussen in het loon van de bedienaars van de eredienst en energiekosten.