Glitters, kristallen en een kat: sterren brengen hulde aan Karl Lagerfeld op Met Gala in New York

We beginnen met een gast die er níet was: Choupette, de beroemde kat van mode-ontwerper Karl Lagerfeld. Omdat het Met Gala en de jaarlijkse tentoonstelling in het teken staat van Lagerfeld, die in 2019 overleed, was Choupette een eregenodigde. Maar ze gaf verstek (de woordspeling met "kat" en "sturen" laten we achterwege). Op Instagram verontschuldigde ze zich." Heel wat mensen hebben mij uitgenodigd om op de rode loper te wandelen op het Met Gala als eerbetoon aan Daddy (Lagerfeld, red). Maar we kozen ervoor om rustig en gezellig thuis te blijven. "We brengen elke dag hulde aan Daddy sinds hij weg is, en het raakt ons erg dat deze dag aan hem gewijd is."