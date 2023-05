Leefgemeenschap voor ex-verslaafden Fazenda da Esperança verlaat de Achelse kluis in Hamont-Achel

"Fazenda da Esperança" is in 1983 opgericht en zet zich in voor mensen met een verslaving. Wereldwijd zijn er zo'n 160 stichtingen, waaronder eentje in België. Of de gemeenschap een andere locatie zal vinden, is onzeker. "We hebben nog een kerkje zo'n honderdtal meter van de abdij af en net over de Nederlandse grens. Dat is een optie, maar we moeten afwachten wat de beslissing zal zijn", zegt Jan Tormans.