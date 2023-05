Gemeentepark Sint-Gillis-Waas wordt vernieuwd

Het gemeentepark van Sint-Gillis-Waas is aangelegd in 1970. Intussen zijn de noden voor groen- en waterbeheer veranderd en heeft het park een heraanleg nodig. In februari had de gemeente al een plan, maar dat werd nog aangepast. Nu is het definitief, tegen de winter zouden de werken kunnen beginnen.

De gemeente wil dat het park meer dienst gaat doen als een plaats waar mensen samen komen. "Met het project willen we inzetten op ontmoeten, beleven en rusten in een natuurlijke omgeving."