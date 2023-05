Gezocht: quotes of toogwijsheden voor unieke Kuurnse bierkaartjes

Tegen de zomer worden er negen verschillende bierkaartjes gedrukt en verspreid in de Kuurnse horeca. Dorpsdichter Katrien zorgt zelf voor een aantal leuke teksten voor de bierkaartjes, maar roept ook de hulp in van de andere inwoners. Grappige quotes, herinneringen aan herbergen, filosofische doordenkers of toogwijsheden, zoals ‘Ik balk, dus ik ben… van Kuurne’ of ‘Kuurne = een samenloop van opstandigheden’. “Voorwaarde is dat er een link is met Kuurne en dat de tekst past op een bierkaartje.”