9 gearresteerden na illegale rave vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek, politie stelt honderden inbreuken vast

"Tot nu toe zijn in heel Limburg na afloop negen gerechtelijke en één bestuurlijke arrestaties gebeurd", vult Steve Provost, de korpschef van Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, aan. Zij zijn intussen weer vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.

"We zijn nog bezig met de nazorg. Maandag is al door de diensten van de stad Sint-Truiden het openbaar domein opgekuist en het afval opgehaald", aldus Lantmeeters nog. "We inventariseren ook de schade. Er is onder meer schade aan natuur, bij buurtbewoners en aan de accommodatie. Zo is bijvoorbeeld de omheining van Droneport beschadigd, net als gewassen van landbouwers en eigendommen van bewoners."

"We laten hen niet in de steek, en daarom willen we de schade verhalen op de organisatie. We willen ook de kosten inzake politie-inzet verhalen op de organisatoren, net als de inzet van hulpdiensten maar ook de kosten van de opschaling van ziekenhuiscapaciteit. We zijn zelfs moeten overgaan tot de sluiting van het luchtruim boven Brustem."