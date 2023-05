Grondlegger van artificiële intelligentie verlaat Google en waarschuwt: "We moeten ons zorgen maken"

Zo schetst Geoffrey Hinton de risico's van kunstmatige intelligentie of AI. Hinton, een cognitief psycholoog en computerwetenschapper, is een van de grondleggers van de technologie. Samen met zijn collega's David Rumelhart en Ronald J. Williams schreef hij in de jaren tachtig een paper die de basis zou leggen voor deep learning. Dat is het proces waarbij een computersysteem verbanden leert te herkennen in enorme hoeveelheden data. Dat is dan weer het basisprincipe waarop AI-sytemen zoals ChatGPT werken. Voor zijn werk ontving hij in 2018 de prestigieuze Turing-prijs, zeg maar de Nobelprijs voor computerwetenschappen.