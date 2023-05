11 begraafplaatsen in Heist-op-den-Berg worden omgetoverd tot groene ruimtes

Door een sterke toename van het aantal crematies dringt een herinrichting van de begraafplaatsen zich op veel plaatsen in Vlaanderen op. Dat is ook zo in Heist-op-den-Berg waar maar liefst elf begraafplaatsen zijn. "Er komen steeds meer strooiweides bij waardoor we onze begraafplaatsen kunnen omtoveren van stenen vlaktes tot groene open ruimtes", verduidelijkt schepen voor Burgerzaken Eric Verbist (CD&V).