Zilvermeer in Mol krijgt veiligere ingang voor voetgangers en fietsers

Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, wordt er in twee fases gewerkt. De twee grote parkings blijven permanent bereikbaar en er is beurtelings verkeer mogelijk in de twee richtingen, met behulp van verkeerslichten. "We merken dat steeds meer mensen uit de buurt met de fiets naar het Zilvermeer komen. Maar veel bezoekers moeten ook van veel verder komen. De auto blijft belangrijk voor dagjestoeristen. Het is dus belangrijk dat de parkings vlot bereikbaar blijven", zegt Caeyers.

“Tijdens de topmaanden juli en augustus zullen we extra maatregelen nemen. Dan komen er toch enkele duizenden bezoekers afgezakt naar het Zilvermeer. En ook bij grote evenementen zoals Legacy en Pennenzakkenrok nemen we extra maatregelen, zodat de hinder zo beperkt mogelijk blijft.”