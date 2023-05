Gent betaalt dan toch opnieuw infocoaches in de Overpoort, horeca en studentenraad tevreden

Al sinds de coronacrisis voorziet de stad Gent infocoaches in de Overpoortstraat. Het zijn jonge mensen die makkelijk aan te spreken zijn door studenten die er uitgaan en problemen ondervinden. De coaches grijpen zelf snel in als het kan, bijvoorbeeld om de gemoederen mee te bedaren. Of, ze verwijzen door naar politie- en hulpdiensten als dat nodig is. Ze spelen ook een belangrijke rol om het grensoverschrijdend gedrag in de studentenbuurt de kop te helpen indrukken. Gent zette de coaches tijdelijk in, het project zou dit academiejaar normaal gezien aflopen, nu ook de coronacrisis voorbij is. Het project kost de stad elk schooljaar 140.000 euro.