Jong verweesd dasje gevonden na rave in Brustem

Helleputte vreest dat het niet bij dit ene dasje zal blijven. "We hopen dat we er geen meer vinden, maar we vrezen ervoor. Er zitten meestal verschillende jongen in een burcht. Nu weten we wel in welke regio we de komende dagen meer gaan moeten opletten." Maar vast staat dat het een moeilijke zoektocht wordt, ook voor de andere beschermde soorten in het gebied. "Het is een heel groot terrein, dus het is moeilijk om iets te gaan vinden. We hebben van de eikelmuis wel al kapotte nestkasten gevonden, maar nog geen gestorven of gewonde dieren zelf. We hopen dat die zijn weggevlucht naar een andere, veilige plaats in hun gebied. Het gaat nog even geduld zijn voor we de volledige balans kunnen maken", besluit Helleputte.