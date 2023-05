Jonge fietsster (23) in levensgevaar na ongeval met vrachtwagen in Antwerpen

Het ongeval gebeurde toen de jonge vrouw op de Plantin en Moretuslei in Antwerpen reed, in de richting van de Singel. Een chauffeur die rechts afdraaide naar de Raafstraat, had haar niet gezien en ze kwam onder zijn vrachtwagen terecht. De vrouw werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt de omgeving van de Plantin en Moretuslei te vermijden.