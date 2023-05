Buurtbewoners starten petitie tegen vandalisme aan kerk Merchtem: "Gooien zelfs met kasseien"

Voor Willy is de oplossing duidelijk: "We willen dat er hier meer strenge controles komen, vooral na de schooluren. We verwittigden de gemeente al eerder van wat er zich hier voordoet. Het is hier gekend bij de politie als hotspot."

Burgemeester Maarten Mast (LVB) meldt dat hij nog geen weet heeft van het incident met de kasseistenen. "Als de overlast aanhoudt, zullen we een camera voorzien", zegt de burgemeester. "Onze drie gemeenschapswachten verhuizen binnenkort naar het huis in de centrumtuin en zijn dan dicht bij de kerk. Ze kunnen een extra oogje in het zeil houden. Ook de wijkwerking van de politie zal naar daar verhuizen."