De tien historische "attributen" voor de kroning van Charles III: van holle bol tot goocheltruc met kruik en lepel

De rijksappel, een holle bol met kruis, werd gemaakt voor koning en naamgenoot Charles II in 1661, door goudsmid Robert Vyner.



Charles III krijgt het kleinood in zijn rechterhand van de aartsbisschop van Canterbury met de woorden "bedenk dat de hele wereld onderworpen is aan de macht en het rijk van Christus, onze verlosser". De bol belandt daarna op het altaar, want Charles zal zijn handen vol hebben met de scepters.



Wanneer de rijksappel niet gebruikt wordt bij kroningen of begrafenissen, wordt het juweel tentoongesteld in de Tower of Londen. Er bestaat ook een tweede rijksappel. Die werd in 1689 vervaardigd voor de kroning van koningin Mary II en werd slechts nog één keer bovengehaald: om op de doodskist van de legendarische koningin Victoria te leggen.