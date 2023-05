Laatste zeven panelen van Lam Gods verhuizen voor restauratie naar MSK Gent

De zeven panelen die in restauratie zijn, worden vervangen door hoogwaardige kleurenfoto’s, zodat de bezoekers in de Sint-Baafskathedraal een realistisch beeld krijgen van de kunstwerken. In het Museum voor Schone Kunsten van Gent werken de restauratoren in een atelier. Bezoekers van het museum kunnen hen door een raam aan het werk zien.

Als alles goed gaat, is het Lam Godsretabel in 2026 opnieuw in zijn oorspronkelijke staat te bewonderen, zoals het in 1432 werd onthuld.