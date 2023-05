"Laurent, prins op overschot" (afl. 3): een notoire womanizer

In 1994 krijgt prins Laurent zijn eigen villa in Tervuren. Dat ervaart hij als een bevrijding. Hij is 30 jaar oud en kan voor het eerst ongestoord genieten van zijn vrijgezellenleven. "Het was een komen en gaan van meisjes. In die mate dat Laurent vaak hun namen niet meer kende en een blunder sloeg door ze met de verkeerde voornaam aan te spreken", vertelt royaltykenner Jan Van den Berghe.

Een jaar later krijgt de royaltypers lucht van een nieuw lief van Laurent. Op zich niet het grootste nieuws, ware het niet dat Laurent zijn oog had laten vallen op de weinig adellijke Iris Vandenkerckhove, beter bekend als Wendy Van Wanten. "Een combinatie van een koninklijke prins en de prinses van het lichte lied", verwoordt Van den Berghe het.

Koning Albert kan niet lachen met die relatie. "Toen de relatie publiekelijk werd, werd het een groot probleem. Albert heeft toen echt staan roepen tegen Laurent", weet koningskenner Mario Danneels. "Wendy was natuurlijk geen prinsesmateriaal, maar het was wel een echte relatie. Ze waren echt verliefd op elkaar", denkt Danneels.