Limburgse fruitsector luidt alarmbel over dreiging bacterievuur

"Sommige mensen hebben een hoogstamperenboom in hun tuin. Maar weten bijvoorbeeld niet of daar bacterievuur in zit en denken dat een tak gewoon dor is. Dat zorgt ervoor dat we verminderde opbrengst hebben door hun boom waar ze eigenlijk niks van af weten. Het zou goed zijn als mensen die in een fruitstreek wonen beter op de hoogte worden gesteld van wat ze kunnen doen als een boom er niet goed uit ziet."