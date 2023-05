Lommel Kolonie krijgt nieuw wijkpark en Sint-Jozefskerk wordt een Erfgoedhuis

Ook de Sint-Jozefskerk zal er binnenkort heel anders uitzien. “De kerk zal geen dienst meer doen als kerk, maar zal een Erfgoedhuis worden”, vertelt Karel Wieërs, schepen van Erfgoed (N-VA) in Lommel.

“Het Erfgoedhuis dat in Lommel Barrier ligt zal naar hier verhuizen. Er zal ook een erfgoeddepot komen. We hebben hiervoor veel overlegd met de kerkfabriek, omdat we beseffen dat het niet makkelijk is om een kerk zomaar een andere invulling te geven. De pastorie zal afgebroken worden en de winterkapel krijgt sanitair en een kitchenette. Nadien zal men het gelijkvloers inrichten en zal er een eerste verdieping worden aangelegd.”

“Er gaat een museumruimte komen waarin er erfgoed uit heel Noord-Limburg te zien is, maar er gaan ook vergaderzalen en kantoorruimten komen. Maar er zullen vooral allerlei soorten erfgoedstukken in ondergebracht worden door mensen uit de omgeving”, aldus de schepen. Het gaat om een investering van ongeveer 1,8 miljoen euro. De stad hoopt begin volgend jaar te kunnen starten met de werken aan de kerk.