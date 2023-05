Maasmechelen wil kersvers wereldkampioen snooker Luca Brecel ereburger maken

“Hij is tegelijk ook een ideaal uithangbord voor onze gemeente”, gaat de burgemeester verder. “Op dit ogenblik zal hij over heel de wereld gekend zijn. Hij is een perfecte vertegenwoordiging van het multiculturele van Maasmechelen en tegelijk een jongeman die stevig in zijn schoenen staat en ook buiten het snooker zinnige dingen zegt.” En dat stemt de burgemeester tevreden. “Dan kan je alleen maar fier zijn als zo’n man dat ereburgerschap zal willen aanvaarden en daarmee een van de belangrijkste ambassadeurs wordt van Maasmechelen.”