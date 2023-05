Kinderopvang Mamalief in Marke is tijdelijk geschorst

Mamalief valt onder de vzw i-mens en die organisatie had de kinderopvang ook al tijdelijk op non-actief gezet omwille van dezelfde redenen. Volgens de vzw zou er onduidelijkheid zijn over een letsel bij een kind. Joris Wauters: "We volgen het voorzorgsprincipe. Vandaar dat we elke melding serieus nemen en we hier dus waren overgegaan tot een preventieve schorsing in afwachting van het onderzoek. We zullen in alle transparantie meewerken aan het onderzoek van het Agentschap in het belang van alle betrokkenen."

Mamalief is dicht vanaf 1 mei 2023 tot en met 1 augustus 2023.