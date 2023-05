Marcel (80) uit Herent fluit zijn 1500ste wedstrijd en denkt nog niet aan stoppen

Intussen is Marcel al 50 jaar bezig als scheidsrechter. "Vroeger moest je stoppen als scheidsrechter op je 65ste. Toen ik 65 werd, dacht ik ook effectief mijn laatste wedstrijd te hebben gefloten, maar een jaar later werd ik weer opgebeld met de vraag of ik opnieuw wilde beginnen want er was een tekort aan scheidsrechters. Nu ben ik op mijn tachtigste nog altijd bezig!" En zo floot Marcel het voorbije weekend zijn 1500ste wedstrijd in Herent.