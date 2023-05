Mechelen zet opnieuw vallen om exotische schildpadden te vangen die inheemse vissen en planten opeten

Reptielenkenner Dominique Verbelen van Natuurpunt staat achter het plan om de dieren te vangen. "We hebben een aantal bijzonder warme zomers achter de rug met stevige hittegolven, dus we schuiven langzaam op richting warmere temperaturen", legt Verbelen uit. "Er zijn al verschillende legsels gevonden. Voorlopig zijn daar nog geen jongen uit gekomen, maar de volwassen dieren voelen de drang om zich voort te planten. Het is nog niet zover gekomen, maar wat niet is, kan nog komen. Dus is afvangen een goed idee."