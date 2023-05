De hype mag stilaan overwaaien: wat zegt de wetenschap nu echt over mindfulness?

Mindfulness wordt vaak voorgesteld als een wondermiddel. BV's getuigen hoe het hun leven veranderde. Boeken over mindfulness zijn bestsellers. Er wordt gemediteerd op scholen en op het werk. Je kunt mindful leren eten, wandelen, tuinieren, koken en lezen.

Toch is mindfulness geen quick fix, zo blijkt uit onderzoek. Ja, er zijn positieve effecten, maar die worden vaak overdreven. En lang niet elke studie is even betrouwbaar.

"In het begin was de hype groter dan het bewijs", zegt professor Mark Williams (Universiteit van Oxford). "Nu krijgen we een gebalanceerder beeld van wat mindfulness wel en niet kan. Daar ben ik blij om.”

Williams ontvangt volgende week een eredoctoraat van de KU Leuven voor zijn gedegen onderzoek naar mindfulness, depressie en zelfmoord. Hij geldt als een van de meest gerespecteerde mindfulness-onderzoekers.