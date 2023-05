MRI-scanner uit LEGO in ziekenhuis Tongeren om kinderen gerust te stellen

Het Vesalius ziekenhuis in Tongeren heeft een van de 600 miniatuur MRI-scanners uit LEGO op de kop kunnen tikken. De mini-MRI is bedoeld om kinderen op een laagdrempelige manier voor te bereiden op hun onderzoek. Hij geeft de juiste informatie over de scanner en het moet zorgen voor minder stress bij jonge patiëntjes.