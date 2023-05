Australië legt recreatief vapen aan banden: moet België ook strenger optreden tegen de populaire e-sigaret?

De kankerspecialist erkent wel dat de populariteit van vapen bij jongeren problematisch kan zijn. Het kan een opstap zijn om uiteindelijk wel verslaafd te raken aan nicotine. "Ik was onlangs een lezing aan het geven voor 16-jarigen. Bijna de helft van hen gaf aan te vapen. Ik vroeg dan of dat ging om e-sigaretten met of zonder nicotine. Is het een vape die je na gebruik weggooit of een toestelletje met hervulbare vloeistoffen? Het ging dan meestal om een wergwerpvape en daar zit in de meeste gevallen toch nicotine in. Met andere woorden: we zijn onze jongeren verslaafd aan het maken."