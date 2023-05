Na 20 jaar eindelijk oplossing in de maak voor industrieterrein Bosdel in Genk

Er lijkt een oplossing in de maak voor het verlaten industrieterrein aan de Bosdel in Genk. Dat terrein is meer dan 20 jaar geleden aangekocht door een projectontwikkelaar om er een winkelcentrum van 30.000 m² van te maken. In 2015 gingen enkele handelaars in beroep tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan dat door Vlaanderen was uitgereikt, omdat kleinhandel op die plek concurrentie zou betekenen voor de winkels in de centrum.