Natuurhulpcentrum in Oudsbergen werkt aan grote uitbreiding met nieuwe vleugel voor exotische dieren

In het Natuurhulpcentrum is vandaag gestart met de sloop van enkele oude gebouwen. Zij maken plaats voor een nieuwe vleugel, met een nieuwe zaal en een dierengebouw. "In de nieuwe vleugel komen alle dieren die warmte nodig hebben, dus vooral de exotische dieren", zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentum. De inheemse dieren - die minder warmte nodig hebben - verblijven in de andere nieuwe vleugel, die een paar jaar eerder gebouwd is.