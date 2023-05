Onderzoekers vinden manier om ontwikkeling van borstkanker beter te voorspellen 

"Dat we konden ontdekken aan de hand van het groeipatroon welke DCIS-populaties respectievelijk wel of niet tot borstkanker leiden, is veelbelovend", zegt Colinda Scheele (VIB-KU Leuven Centrum voor Kankerbiologie). "Als we in de toekomst ook bij menselijke patiënten kunnen aantonen welke DCIS-cellen niet tot kanker zullen evolueren, dan kunnen we hen mogelijk heel wat fysiek en mentaal leed besparen."