Oegandees parlement neemt nieuwe versie van omstreden antihomowet aan

Wat wel is aangepast, is dat het op zich niet meer strafbaar is om een lgbt'er te zijn. Het aangeven van homoseksuele contacten is ook niet meer verplicht, tenzij een kind betrokken is. "Museveni wou graag de doodstraf eruit, maar dat is hem niet gelukt", vult Titeca aan. "De doodstraf wordt niet meer uitgevoerd in Oeganda, concreet zou dit dus levenslang betekenen".