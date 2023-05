Autobestuurder komt om bij zwaar ongeval in Ternat: drukke ochtendspits op E40

Dinsdagochtend rond 4 uur is een autobestuurder met hoge snelheid op een vrachtwagen ingereden op de E40 ter hoogte van Ternat. In de richting van Gent staat er een kilometerslange file, richting Brussel is er een kijkfile ontstaan. De bestuurder van de wagen, een jongeman uit 2001, is overleden.

De rechterrijstrook en de pechstrook zijn intussen wel al vrijgemaakt. Het Vlaams Verkeerscentrum laat weten dat er sowieso grote hinder zal zijn tijdens de hele ochtendspits.