Twee jongen bij ooievaarskoppel in Diest

In het Webbekoms Broek in Diest zijn twee kleine ooievaars uit hun ei gekomen. In het Broek zijn in totaal twee koppels ooievaars aan het broeden. Nu is het afwachten of er nog meer eieren in het nest liggen, en of die ook zullen uitkomen, zegt Geert Coninx van het Agentschap voor Natuur en Bos.