Ophef in Oudenaarde rond crèche die meer kinderen opvangt dan toegelaten

Vijf maanden geleden sloot kinderopvang 't (b)engeltje in Oudenaarde. De stad hielp mee om voor de 32 kinderen een nieuwe opvangplek te zoeken.

Schepen van Gezinsbeleid Mathieu Mas (CD&V) in Oudenaarde vertelt dat de stad voor verschillende crèches een aanvraag voor noodopvang heeft ingediend bij het Agentschap Opgroeien.

Voor vier crèches in Oudenaarde gebeurde dat niet "omdat we op voorhand al wisten dat ze niet voldeden aan de verschillende parameters. We gaan dat nu toch doen om te kijken of Opgroeien iets soepeler kan zijn, of kan helpen zoeken naar een oplossing zodat de ouders niet weer in de kou komen te staan omdat een crèche zou sluiten."

De stad was ervan op de hoogte dat vier crèches meer kindjes opvingen dan toegelaten. "We wisten dat, maar we zijn intussen wel aan het kijken, samen met Opgroeien en de crèches, naar oplossingen voor een structurele opvang, maar dat lukt niet in één-twee-drie."