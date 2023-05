Oudenburg stemt voor terugkeer van originele kerstpiemels

Het stadsbestuur van Oudenburg organiseerde daarom een bevraging. Meer dan 250 mensen stemden online om te laten weten of ze de originele kerstpiemels al dan niet terugwilden. En het resultaat is duidelijk, zegt burgemeester Anthony Dumarey van Oudenburg (Open VLD): "“De helft van de stemmen ging naar de eerste en originele versie van de kerstpiemels. Daarnaast koos een derde voor volledig nieuwe kerstversiering. Daarom zullen we komende winter een combinate doen: de originele kerstpiemels keren terug én er komt ook een nieuwe kerstversiering. Zo komen we tegemoet aan zo’n 85 procent van de uitgebrachte stemmen. Hopelijk stellen we op die manier iedereen tevreden.”