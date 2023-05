Overheid legt quotum op voor knieoperaties bij 50-plussers: welke andere ingrepen worden (te) vaak in ons land uitgevoerd?

Centrale speler in dit verhaal is de arts. De arts is diegene die beslist of er al dan niet een operatie nodig is en volgens Vandijck zouden sommige artsen nog bewuster met die keuze moeten omgaan. Er zijn echter wel enkele obstakels waardoor die keuze niet altijd evident is. "We moeten voor een stuk kijken naar het financieringssysteem. Het merendeel van de artsen wordt voor een stuk betaald in functie van de gepresteerde acten."

Een ander financieringssysteem zou dus soelaas kunnen bieden: "Het is belangrijk dat artsen de tijd kunnen nemen om patiënten te informeren en alle opties te presenteren. Dat soort intellectuele prestaties zou ook op een bepaalde manier gehonoreerd moeten worden", vindt Vandijck.