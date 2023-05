Pajottenland wordt misschien toch geen Vlaams landschapspark: "Landbouwers vrezen voor toekomst"

Groen Pajottenland is wel voorstander van het landschapspark Boerenlandschap Pajottenland, en is een petitie gestart om de plannen te doen werken, klinkt het bij Marc Devits (Groen): "In Roosdaal werd het voorstal wel unaniem goedgekeurd. We hebben vertrouwen in het werk dat in het dossier is gestoken. Het plan heeft heel veel te bieden. Het zorgt dat bepaalde zaken gegarandeerd blijven in de toekomst, bijvoorbeeld dat 70 procent van het gebied open ruimte moet blijven. Dat is een goede zaak voor de natuur", zegt hij.

"Daar zitten heel veel kansen in op lange termijn, ook voor de landbouw. Want dan krijgen we heel wat subsidies. Niet alleen voor landbouw maar ook voor erfgoed, toerisme, mobiliteit..."

"De landbouw heeft enkele onzekerheden, en dat begrijp ik. Toch zitten er in dit dossier meer kansen dan bedreigingen", vindt Devits. "Dit is geen eindpunt. Het is waardevol om hiervoor te blijven strijden."