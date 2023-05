Parket Oost-Vlaanderen wordt strenger voor gsm'en achter het stuur: rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken

Afleiding door gsm- of smartphonegebruik blijkt in 8 procent van de gevallen, de oorzaak te zijn van dodelijke ongevallen. Naar schatting leidt het tot zo’n 50 doden en 4.500 gewonden per jaar.

Voor het parket van Oost-Vlaanderen is verkeersveiligheid één van de prioriteiten. Tijdens een actieweek in november 2022 werden 611 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor acht dagen. Tijdens themazittingen in alle afdelingen van de politierechtbank Oost-Vlaanderen moesten de overtreders zich verantwoorden.

Bestuurders mogen volgens de wegcode geen elektronisch apparaat met scherm gebruiken als ze aan het rijden zijn, tenzij het in een houder vastzit. Dat mag enkel als ze stilstaan of geparkeerd zijn. Stilstaan voor een verkeerslicht of in een file wordt niet beschouwd als stilstaan. Ook dan riskeer je dus een boete of de intrekking van je rijbewijs.