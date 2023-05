Van 0 tot 110 euro, de kost van een reispas verschilt sterk van gemeente tot gemeente: kijk hier hoeveel jij betaalt

Het verschil zit hem in de retributie die op de reispas geheven wordt. Een retributie is een vergoeding voor een welbepaalde dienstverlening, in dit geval het behandelen van de aanvraag voor en het afleveren van paspoorten. De standaardprijs die de FOD Buitenlandse Zaken aanrekent is 65 euro. Een gemeente kan die dus uit eigen zak betalen of doorrekenen, al dan niet met een extra kost. De meeste gemeenten rekenen een extra kost aan, want gemiddeld betaal je in Vlaanderen en Brussel 77 euro.

De gemeente Ardooie in West-Vlaanderen is de enige die onder die 65 euro gaat. Meer nog, de gemeente betaalt die 65 euro per aangevraagde reispas dus uit eigen zak, waardoor die gratis is voor de inwoners van Ardooie. Burgemeester Karlos Callens (Open VLD) geeft aan dat hij het paspoort gratis aanbied omwille van twee redenen: "Ik had op een bepaald moment het idee dat er zo weinig mogelijk administratieve rompslomp mag zijn voor de inwoners. En uit mijn berekening bleek dat dit betaalbaar was voor de gemeentekas. Wat ik vandaag ook voel, is dat jongeren vaak een internationaal paspoort nodig hebben, bijvoorbeeld om met de school naar Engeland te gaan en dan moeten zij moeder en vader niet vragen om 65 euro voor een paspoort."

Onder meer Bierbeek, Knokke-Heist en Herselt rekenen gewoon de basisprijs aan. In Brussel liggen de prijzen hoger dan in Vlaanderen, meestal tussen de 80 en 100 euro.