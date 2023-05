Palestijn Khader Adnan gestorven in Israëlische gevangenis na maandenlange hongerstaking

In Israël is de Palestijn Khader Adnan gestorven in een gevangenis na een hongerstaking van 86 dagen. Dat heeft de Israel Prison Service bekendgemaakt. Adnan was een van de leiders van de militante Palestijnse groepering Islamitische Jihad. Hij werd de afgelopen 20 jaar verschillende keren zonder aanklacht opgepakt en opgesloten in een Israëlische cel. Adnan was 45 jaar.